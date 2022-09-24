النجار: مطار كربلاء الدولي سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة ويوفر آلاف فرص العمل

2022/09/24 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود النجار، اليوم السبت، أن مطار كربلاء الدولي سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة ويوفر آلاف فرص العمل ويحقق موارد اقتصادية للدخل القومي.

وقالت النجار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع مطار كربلاء الدولي يعكس الصورة المشرقة للمستثمر المحلي والكفاءات العراقية القادرة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة، مشيرة الى أن "هذا المشروع الذي ترعاه العتبة الحسينية المقدسة سيسهم بشكل مباشر في تسهيل دخول الزوار الاجانب للمحافظة، لاسيما في الزيارات المليونية ومنها زيارة الاربعينية".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال حضورها اجتماعا في موقع عمل مشروع مطار كربلاء الدولي بحضور المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ومحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي وعدد من المسؤولين المحليين اضافة الى الكادر المتقدم في الهيئة".

وبينت النجار، وفقا للبيان، أن "هذا المشروع سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وسيوفر الاف فرص العمل ويحقق موارد اقتصادية للدخل القومي، مشيدة بالجهود التي بذلت لتنفيذه"، مبينة أن "الهيئة ستعمل على تذليل المعوقات التي تستطيع تذليلها ليبصر هذا المشروع النور".

وتابع البيان أن "مشروع مطار كربلاء الدولي ترعاه العتبة الحسينية المقدسة ومصمم من قبل شركة (ADP) الفرنسية التي لها باع طويل في مجال تصميم المطارات وينفذ تحت اشراف مكتب منهل الحبوبي للاستشارات الهندسية وسينفذ على اربع مراحل الاولى 3 ملايين مسافر سنويا والثانية 6 ملايين مسافر والثالثة 12 مليون مسافر، والمرحلة الاخيرة هي 20 مليون مسافر ومن المؤمل أن يفتتح ابوابه امام المسافر كمرحلة اولى في موعد اقصاه نهاية العام المقبل".

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