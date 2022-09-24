سيوفر الاف فرص العمل.. رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار: طاقة مطار كربلاء ستصل إلى 20 مليون مسافر سنوياً

2022/09/24 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

سها داود نجار، السبت، ان مشروع مطار

كربلاء الدولي يعكس الصورة المشرقة

للمستثمر المحلي والكفاءات العراقية

القادرة على تنفيذ المشاريع

الاستثمارية الكبيرة، مشيرة الى ان

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