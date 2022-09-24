العمليات المشتركة تتحدث لـ(بغداد اليوم) عن خطة تأمين زيارة وفاة الرسول

2022/09/24 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن اعداد خطة محكمة لتأمين زيارة وفاة الرسول (ص)، مبينة ان هذه الخطة تكمن بتأمين طرق الزائرين اضافة لمشاركة طيران الجيش والقوة الجوية في تلك الخطة.

وقال المتحدث الرسمي بأسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "هناك زيارة قام بها وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة إلى النجف وتم الاجتماع بالقيادات الأمنية ووضعنا كل الامكانيات تحت إدارة القيادات من خلال تنفيذ عمليات استباقية لتأمين طريق الزائرين لمنع اي اعتداء عليهم" .

وبين الخفاجي ان "هناك جهدا استخباراتيا ينتشر بين الزائرين لمراقبة الوضع الأمني وتأمين حركة الزائرين، إضافة لوجود جهد أمني مكثف لغرض تأمين تلك الزيارة كما حصل قبل أيام أثناء زيارة اربعينية الأمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء".

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