2022/09/24 | 18:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3Vhw7qmvd7o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #البصرة.. الوفد الخليجي يتفقد المنشآت الرياضية والبنى التحتية استعداداً لإقامة #خليجي25) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #البصرة.. الوفد الخليجي يتفقد المنشآت الرياضية والبنى التحتية استعداداً لإقامة #خليجي25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).