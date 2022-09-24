العثور على مواد متفجرة وصواريخ في صلاح الدين (صورة)

2022/09/24 | 18:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتفجرات تحت السيطرة.

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