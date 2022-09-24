بوتين يوقع قانونًا لتسهيل منح الجنسية للأجانب في الجيش الروسي.. وعقوبات مشددة على الفارين من التجنيد

2022/09/24 | 18:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونًا لتسهيل حصول الأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي على الجنسية الروسية، فيما وقع على إجراء تعديلات قانونية تسمح بفرض عقوبات مشددىة بالسجن على الجنود الذين يرفضون الذهاب إلى ساحة القتال.

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