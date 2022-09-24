2022/09/24 | 18:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدرت وزارة الصحة، السبت 09/24/2022، بياناً توضيحياً بشأن عقود شراء أجهزة...

ظهرت المقالة وزارة الصحة بشأن شراء أقنعة التنفس: احتياج فعلي لمواجهة الجائحة أولاً على المسلة.

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