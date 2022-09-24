2022/09/24 | 18:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زارَ وفدُ اتحاد كأس الخليج العربيّ لكُرةِ القدم، اليوم السبت، ملعبَ الميناء الدوليّ للاطلاعِ على آخر التطوراتِ في إكماله قبل موعدِ افتتاحه.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، ان ” الوفدُ الزائر للملعبِ اطلعَ على نسبةِ الإنجاز في عمليةِ إنهائه بالوقتِ المُحدد المُتفق عليه”.

وأضاف: “استمعَ الوفد الخليجيّ إلى شرحٍ مُفصلٍ عن الآليّةِ المُتبعةِ في إتمام المُتطلباتِ في الملعبِ من العاملين فيه وتقدُّم العملِ، بطريقةٍ ولدت الارتياحَ لدى الوفدِ الخليجي”.

التالي

منذ 55 دقيقة

درجال يوجه بإنجاز ملعب الأنبار الدولي بسرعة عالية

منذ 6 ساعات

الوفد الخليجي يصل البصرة

منذ 20 ساعة

اول تعليق من شنيشل بعد الخسارة من عمان

منذ 23 ساعة

المنتخب الوطني يخسر أمام نظيره العماني بركلات الترجيح

منذ يوم واحد

التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره العُماني في بطولة الاردن

منذ يوم واحد

البطل قد يكون غير أوروبي..



“اليويفا” يستعد لإطلاق السوبر الأوروبي بنظام جديد

منذ يوم واحد

استعدادا لمواجهة عمان..



وفد منتخبنا الوطني يصل إلى ملعب الملك عبدالله الثاني

منذ يوم واحد

برلسكوني: بوتين دُفع للحرب

منذ يوم واحد

هازارد: وضعي حساس في ريال مدريد

منذ يوم واحد

“الموندو” تكشف أسرار رحيل نيمار عن برشلونة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد اتحاد كأس الخليج العربي يزور ملعب الميناء الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد اتحاد كأس الخليج العربي يزور ملعب الميناء الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).