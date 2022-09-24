2022/09/24 | 19:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wtcL5VBmH6M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توافد الزائرين من داخل العراق وخارجه الى النجف الأشرف لإحياء ذكرى وفاة الرسول الأكرم في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توافد الزائرين من داخل العراق وخارجه الى النجف الأشرف لإحياء ذكرى وفاة الرسول الأكرم في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).