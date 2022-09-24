السيد الصدر يعزي بوفاة الرسول الأعظم (ص)

2022/09/24 | 19:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع عزى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، بذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد (ص). وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أرفع أسمى آيات العزاء للمقام المعظم لسيدي ومولاي الإمام المصلح (أبا صالح المهدي) سلام الله عليه بذكرى وفاة رسول السماء وخاتم الأنبياء (أبا الزهراء) روحي له الفدى ثم الى الامة الاسلامية جمعاء"، فيما يلي نص التغريدة:

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