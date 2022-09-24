2022/09/24 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c_Q6Gr4iIE4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مافيات الفساد تستمر في نهب أموال التربية العراقية | لقاء كاظم الصيادي | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مافيات الفساد تستمر في نهب أموال التربية العراقية | لقاء كاظم الصيادي | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).