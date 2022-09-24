ملحقه فيه مستوصف صحي يخدم الاهالي.. في كربلاء مجمع مدارس الايتام الاول من نوعه في العراق تصميما وطاقة استيعابية (صور)

2022/09/24 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قسم المشاريع الهندسية في العتبة

الحسينية المقدسة، السبت، ان "مشروع

مجمع مدارس الايتام" يعتبر الاول من

نوعه في العراق من ناحية البناء متعدد

الطبقات والمساحات الكبيرة ونوع

التصاميم والانهاءات والفلس

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