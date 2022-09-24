2022/09/24 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت سبع محافظات عراقية، تعطيل الدوام

غداً الأحد، بمناسبة وفاة النبي محمد بن

عبدالله (صلى الله عليه وآله وسلم) والذي

يصادف في 28 صفر.

والمحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام هي

النجف وكربلاء والمثنى وميسا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظات عراقية تعطل الدوام غداً بذكرى وفاة النبي محمد (ص)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظات عراقية تعطل الدوام غداً بذكرى وفاة النبي محمد (ص)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).