"هناك مناسبات أهم".. خبير يوضح الخرق القانوني باختيار الكاظمي للعيد الوطني

2022/09/24 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر الخبير القانوني اسكندر المسعودي، اليوم السبت، اختيار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للثالث من تشرين الاول اليوم الوطني بانه اجراء غير قانوني لعدم تصويت البرلمان على الامر، مبينا ان مناسبه التاريخ المحدد غير مهمة لاعتمادها كيوم وطني.

وقال المسعودي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اليوم الذي اختاره رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كيوم وطني في الثالث من تشرين الاول هو تاريخ دخول العراق الى عصبة الامم والاعتراف به كدولة من قبل المندوب السامي البريطاني".

ولفت الى ان "هناك تواريخ اهم ومنها يوم تنصيب الملك سنة 1921 في 23 اب ومن الممكن اختياره كيوم طني"، مبينا ان "الكاظمي لايحق له قانونا اختيار العطلة وعيد وطني مالم يوثق قانونا بتصويت نيابي".

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