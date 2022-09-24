الحشد ينفذ عملية امنية مشتركة غرب آمرلي

2022/09/24 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، تنفيذ عملية امنية مشتركة غرب آمرلي.

وقال إعلام الحشد في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "قوة مشتركة من الفوج النهري لقيادة عمليات محور الشمال للحشد الشعبي وفرقة الرد السريع، نفذت عملية امنية غرب مدينة آمرلي".

وأضاف ان "العملية شملت تأمين وتفتيش وملاحقة بقايا فلول “داعش” الارهابي في مناطق محيط بحيرة آمرلي لتأمين وحماية المنطقة من أي تهديدات إرهابية".

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