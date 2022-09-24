وزير الرياضة من الأنبار يؤكد على ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع ملعب الانبار الدولي

2022/09/24 | 19:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكّد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم السبت، خلال زيارته إلى محافظة الأنبار، على ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع ملعب الأنبار الدولي. وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أنّ وزيرها “زار محافظة […]

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