2022/09/24 | 19:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم السبت،نقل كأس السوبر من ملعب الميناء الدولي إلى ملعب المدينة في بغداد .وذكر الاتحاد في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،أن “فريقُ الشرطة سيلاعبُ نظيره فريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



اتحاد الكرة يعلن نقل مباراة كأس السوبر المركز الخبري الوطني.

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