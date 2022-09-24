2022/09/24 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تنويه | تناولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو حول مشاجرة حدثت في إحدى المناطق الزراعية في ناحية النيل .تود قيادة شرطة محافظة بابل ان تنوه على انه تم إعتقال طرفي المشاجرة من قبل قسم شرطة المحاويل ، واتخاذ الاجراءات القانونية بصددها .إعلام قيادة شرطة محافظة بابل

ظهرت المقالة شرطة بابل تعتقل المتورطين في شجار ’النيل’ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بابل تعتقل المتورطين في شجار ’النيل’) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بابل تعتقل المتورطين في شجار ’النيل’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).