2022/09/24 | 19:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف مدفعي كثيف شنه الحرس الثوري الايراني على قرى اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف مدفعي كثيف شنه الحرس الثوري الايراني على قرى اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).