عاصفة تؤجل إطلاق صاروخ

2022/09/24 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، السبت، إلغاء إطلاق مهمتها التاريخية "أرتميس" غير المأهولة إلى القمر بسبب عاصفة استوائية من المتوقع أن تشتد مع اقترابها من فلوريدا.

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