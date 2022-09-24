2022/09/24 | 20:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تدمير وكر للإرهابيين بضربات جوية في محافظة ديالى. وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "مازال صقور الجو الأبطال يصبون جام غضبهم على قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية، ويحولون اوكارهم الى ركام". وأضافت، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تمكنت من تزويد الشجعان في طيران القوة الجوية بالمعلومات، مؤكدة وجود وكر للإرهابيين في منطقة نارين ضمن محافظة ديالى".وأشارت إلى أن "طائرات F_16 شرعت بتنفيذ ضربتين جويتين دقيقتين على هذا الوكر الذي بداخله عناصر من عصابات داعش الإرهابية ودمر بالكامل".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: تدمير وكر للإرهابيين بضربات جوية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: تدمير وكر للإرهابيين بضربات جوية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).