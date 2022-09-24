2022/09/24 | 20:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة ..الفقر يسبح في بحر من النفط

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