الحرس الثوري يصدر بياناً بعد قصف شمال العراق بالمدفعية

2022/09/24 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلنت القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية ان عمليات مقاتلي الاسلام ستتواصل في سياق ضمان الامن المستتب للحدود وتاديب الارهابيين المجرمين المعتدين وتحمل مسؤولي منطقة #كردستان_العراق مسؤولياتهم ازاء القرارات الدولية وواجباتهم القانونية.واعلنت العلاقات العامة للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في بيان عن بدء عمليات وحدات مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابعة للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية لتدمير مواقع الزمر الارهابية والمناهضة لايران والمرتبطة بالاستكبار العالمي في منطقة شمال #العراق التي قامت في الايام الاخيرة بالتسلل الى داخل حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية في شمال غرب البلاد واعتدت على المواقع الحدودية للبلاد .وجاء في البيان انه وعقب الاعتداءات في الايام الماضية لعناصر الزمر الارهابية المعادية للثورة والمرتبطة بالاستكبار العالمي والتي وضعت اوكارها في منطقة شمال العراق عبر التسلل الى داخل حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية ومهاجمة بعض المواقع الحدودية للبلاد والتي واجهت ردا حازما من قبل مقاتلي الاسلامي كبدتهم خسائر بالارواح ادت الى هروب الارهابيين المهاجمين ، نحيط الشعب الايراني الثوري والواعي والشريف علما : انه برغم التحذيرات المتعددة لمسؤولي منطقة شمال العراق بشان منع استقرار ونشاط الزمر والارهابيين العملاء والماجورين المناوئين للثورة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وتقصيرهم وعدم اكتراثهم بالقيام باجراءات وقائية بدات القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية ومن خلال استخدام وحدات عمليات مقر حمزة سيد الشهداء (ع) اليوم (السبت) بتدمير مقرات ومراكز استقرار وتخطيط والتامر للزمر الارهابية المعتدية والمناهضة للثورة الاسلامية خارج حدود البلاد في منطقة شمال العراق عبر فتح نيرانها وشن ضربات مدفعية.وتأتي عمليات مقاتلي الاسلامي في سياق ضمان الامن المستتب على الحدود وتاديب الارهابيين المجرمين والمعتدين وتحميل المسؤولين في منطقة شمال العراق مسؤولياتهم ازاء المقرارات الدولية وواجباتهم القانونية .ودعا البيان اهالي منطقة شمال العراق الى عدم الاقتراب من المقرات والمراكز المتعلقة بهذه الزمر الارهابية المناهضة لايران في هذه المنطقة والابتعاد عن محل تواجد الارهابيين .واعلنت العلاقات العامة للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية ان المعلومات الاضافية سيجري نشرها لاحقا.

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