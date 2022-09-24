2022/09/24 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تمكن الطيران العراقي يقصف وكراً لداعش بمنطقة نارين في ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "ما زال صقور الجو الأبطال يصبون جام غضبهم على قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية، ويحولون اوكارهم الى ركام، حيث تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من تزويد الشجعان في طيران القوة الجوية بمعلومات"، مؤكدة عن "وجود وكر للإرهابيين في منطقة نارين ضمن محافظة ديالى".

وأضافت ان "طائرات F_16 شرعت بتنفيذ ضربتين جويتين دقيقتين على هذا الوكر الذي بداخله عناصر من عصابات داعش الإرهابية ودمرت بالكامل".

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