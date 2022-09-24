هجوم لداعش على أبراج للقوات الأمنية في الطارمية

2022/09/24 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بحدوث هجوم لعناصر تنظيم داعش على أبراج للقوات الأمنية في الطارمية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عناصر داعش قاموا بالتعرض على برج مراقبة تابع الى القوات الامنية بقضاء الطارمية في بستان التفاحة".

وبين أنه "تم الهجوم عن طريق الرمي بسلاح قنص، مما ادى الى اصابة جندي بجروح مختلفة".

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