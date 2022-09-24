هجوم لعناصر داعش على برج مراقبة للقوات الأمنية يصيب جندي في قضاء الطارمية

2022/09/24 | 20:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة جندي عراقي بهجوم لتنظيم داعش على برج مراقبة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن “عناصر داعش قاموا بالهجوم على برج مراقبة تابع للقوات الأمنية في قضاء الطارمية (بستان التفاحة) عن طريق الرمي بسلاح قنص، ما أدى الى إصابة جندي بجروح مختلفة”.

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