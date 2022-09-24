بناء على معلومات استخبارية دقيقة.. طائرات القوة الجوية تدمّر وكراً لتنظيم لتنظيم داعش

2022/09/24 | 20:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم السبت، بأن طائرات القوة الجوية العراقية قصفت وكراً لعناصر تنظيم داعش شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر، إن “الضربة الجوية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن وكرا لداعش في منطقة (نارين) شمال شرق قره تبه بمحاذاة بحيرة حمرين“.

واكد ان “الضربة دمرت الوكر لكن لم يتبين حجم الخسائر والحصيلة الدقيقة لغاية الآن”.

بدورها أكدت خلية الإعلام الأمني، أن “مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، زودت طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة نارين ضمن محافظة ديالى”.

وبينت ان “طائرات F16 العراقية وجهت ضربتين جويتين دقيقتين على هذا الوكر الذي بداخله عناصر من عصابات داعش الإرهابية ودمرته بالكامل”.

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