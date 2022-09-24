في خطة محكمة.. الحشد الشعبي يؤمّن طريق الزائرين من محافظة بابل الى النجف الأشرف

2022/09/24 | 20:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، تأمين طريق سير الزائرين من محافظة بابل الى النجف الأشرف.

وذكر بين للهيئة، أن الفوج الرابع في قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي يؤمّن طريق سير الزائرين المعزين المتوجهين من محافظة بابل الى محافظة النجف الأشرف، في خطة محكمة وضعتها القيادة لتأمين احياء ذكرى استشهاد الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم).

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