الطيران العراقي يدمر وكراً لداعش بمنطقة نارين في ديالى

2022/09/24 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت ، تمكن الطيران العراقي دمر وكراً لداعش بمنطقة نارين في ديالى.وقالت الخلية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: “مازال صقور الجو الأبطال يصبون جام غضبهم على […]

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