2022/09/24 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم السبت،مرسوما يقضي بمنح جنسية الدولة للأجانب الذين يتطوعون للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، وفي الوقت ذاته يفرض عقوبات مشددة على أي عسكري يرفض الالتحاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتين يصدر مرسوما: الجنسية الروسية لمن يقاتل معنا والسجن لأي عسكري يرفض أو يفر من الحرب المركز الخبري الوطني.

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