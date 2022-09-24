2022/09/24 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن العثور على وكر للإرهابيين بداخله أسلحة مختلفة في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية، تمكنت قطعات المقر المسيطر عمليات طوزخورماتو من العثور على وكر للإرهابيين في منطقة الزركه، وضبطت بداخله ٤ عبوات ناسفة مختلفة وافرشه ومواد متنوعة، حيث تم تفجير الوكر وتم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وأضافت: "الى ذلك عثرت على وكر اخر للإرهابيين في قرية جذوع بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، حيث ضبطت بداخله على كدس للعتاد يحتوي (دراجة نارية ومسطرة لتفجير العبوات عدد ٥ وعبوة محلية الصنع عدد٣وقمبرة هاون ٦٠ ملم عدد ٣وشريط احادية ١٢.٥ ملم ٦٠ واطلاقه وقمبرة هاون ٨٠ ملم عدد٥ وصاروخ قاذفه RbG7 عدد ٦ ضد الدروع وجلكان C4 مادة متفجره ٢٠ كغم وشاحنة بطاريه سيارة)، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير وكر للإرهابيين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير وكر للإرهابيين في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).