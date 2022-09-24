2022/09/24 | 20:27 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظراءه في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن واليمن، والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، في نيويورك بدعوة من بلينكن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال لقائه وزراء خارجية عرب.. بلينكن يؤكد التزام واشنطن الدائم بالدفاع عن شركائها) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال لقائه وزراء خارجية عرب.. بلينكن يؤكد التزام واشنطن الدائم بالدفاع عن شركائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).