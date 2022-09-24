2022/09/24 | 20:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xMiL0vvCr-g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحرس الثـ*ـوري الإيـ*ـراني يقصف مواقع حزبَي الكوملة والكادحين في ناحية سيدكان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحرس الثـ*ـوري الإيـ*ـراني يقصف مواقع حزبَي الكوملة والكادحين في ناحية سيدكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).