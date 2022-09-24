2022/09/24 | 20:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، تفاصيل القصف الذي استهدف مناطق في إقليم كردستان.وقالت وكالة “تسنيم”، إن “مدفعية حرس الثورة الاسلامية، دكت عصر اليوم السبت مقرات الجماعات (الإرهابية) المتمركزة في كردستان العراق، عقب محاولتها ادخال اسلحة للمدن الحدودية واثارة الشغب في ايران”، على حد قولها.وبحسب الوكالة الإيرانية، فانه، “واثر وصول فرق […]

ظهرت المقالة إعلام إيراني يكشف سبب القصف الأخير داخل الأراضي العراقية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلام إيراني يكشف سبب القصف الأخير داخل الأراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلام إيراني يكشف سبب القصف الأخير داخل الأراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).