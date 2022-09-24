المرجع السيستاني يتوقع موعد غرة ربيع الأول

2022/09/24 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقع مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، السبت، ان يوم الأربعاء المقبل هو غرة ربيع الأول.وذكر مكتب السيد السيستاني، بحسب مواقيت الاهلة انه “من المتوقع ان يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أيلول الجاري هو غُرة شهر ربيع الأول”.

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