تربية النجف تستثني امتحانات السادس الإعدادي من عطلة الغد

2022/09/24 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استثنت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف، اليوم السبت، امتحانات السادس الإعدادي من عطلة الغد.وقالت المديرية في بيان صحفي “تنوه لطلبتنا الاعزاء الممتحنين في الصف السادس الاعدادي للدور الثاني بان الامتحان ليوم غداً مستمر ولاتوجد عطلة”.واضافت “عليه نهيب بطلبتنا الخروج مبكراً للوصول الى اماكن امتحانهم في الوقت المحدد في تمام الساعة السابعة صباحاً”.

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