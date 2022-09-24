"تاريخيًا ينتهي الأمر للأسوأ".. جنرال أمريكي بعد تقرير عن توجيه بوتين للقوات الروسية بنفسه

2022/09/24 | 20:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرد الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك كيميت، على تقرير لشبكة CNN يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعطي توجيهات شخصية للقوات الروسية على الأرض في أوكرانيا.وهو ما دعا به إلى الضحك من أمر قد مر به قادة ورؤساء سابقون في التاريخ جعلوا الأمر ينتهي إلى الأسوأ.

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