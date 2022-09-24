رسمياً.. نقل مباراة كأس السوبر الى ملعب المدينة بدلاً من استاد البصرة

2022/09/24 | 20:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، نقل مباراة كأس السوبر التي ستجمع حامل لقب الدوري الممتاز الشرطة مع الكرخ بطل الكأس، إلى ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد، بدلا من ستاد الميناء بالبصرة.

كما تقرر إقامة مباراة كأس السوبر العراقي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا مطلع الشهر نفسه.

وكانت إدارتا الشرطة والكرخ، تقدمتا بطلب رسمي لتغيير مكان المباراة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من جماهيرهما لمتابعة اللقاء، الذي سيقام في باكورة نشاطات الاتحاد العراقي للموسم الجديد 2022-2023.

وعلى صعيد متصل، أجرى الشرطة اليوم السبت مرانه، بمشاركة لاعبيه المحليين في ظل غياب بعض المحترفين لمشاركتهم مع منتخباتهم في مباريات دولية ودية.

كما أدى الكرخ في ملعبه وحدة تدريبية مسائية تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد الجبار، لرفع جاهزية لاعبيه قبل خوض المباراة المرتقبة أمام بطل الدوري الممتاز.

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