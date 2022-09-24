اختتام فعاليات المسابقة الوطنية الثالثة لطالبات المدارس الثانوية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته (صور)

2022/09/24 | 21:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم المركز الوطني لعلوم القرآن

التابع لديوان الوقف الشيعي، صباح

الجمعة، المسابقة الوطنية الثالثة

لطالبات المدارس الثانوية لحفظ القرآن

الكريم وتلاوته المؤهلة للمسابقات

الدولية، التي اقامها المركز بال

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