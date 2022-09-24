يضم 6 قوى رئيسية.. القانون يعلن تشكيل

2022/09/24 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، تشكيل "ائتلاف إدارة الدولة" لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقال القيادي في الائتلاف عادل المانع، لـ"بغداد اليوم"، انه "تم الاتفاق على تشكيل "ائتلاف إدارة الدولة" والذي يضم (الاطار التنسيقي، تحالف العزم، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني، كتلة بابليون) فهو يضم القوى السياسية الرئيسية الكبيرة في العملية السياسية".وبين المانع انه "بعد تشكيل هذا الائتلاف فان موضوع تشكيل الحكومة الجديدة حسم بشكل نهائي باتفاق الأغلبية السياسية، والاعلان عن هذا الائتلاف بشكل رسمي سيكون يوم غد الأحد او بعد غد الاثنين كحد اقصى".

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