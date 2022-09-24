الاطار التنسيقي يكشف عن موعد عقد جلسة البرلمان المقبلة ويحدد هدفها

2022/09/24 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاطار التنسيقي، اليوم السبت، عن موعد عقد مجلس النواب العراقي جلسته المقبلة، فيما بين الهدف من عقد هذه الجلسة.

وقال القيادي في الاطار محمود الحياني، لـ(بغداد اليوم) إن "هناك اتفاقاً ما بين القوى السياسية على عقد جلسة مجلس النواب العراقي يوم (27) من الشهر الجاري"، مبينا أن "هناك اجماعا على عقد هذه الجلسة دون أي تأجيل".

وبين أن "الهدف من عقد جلسات مجلس النواب، ليس بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، بل الهدف تشريع بعض القوانين المهمة، فقضية تشكيل الحكومة تحتاج الى توافق ما بين التيار الصدري والاطار التنسيقي للمضي بهذه العملية".

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