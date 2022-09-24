2022/09/24 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجموعة العربية تناقش بحضور بلينكن إستقرار الشرق الأوسط الكاظمي: العراق يتطلّع إلى دعم أممي لإعمار المدن المحرّرة وحل القضايا المائية نيويورك – مرسي ابو طوق اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،ان العراق يتطلع لدعم اممي لاعمار المناطق المحررة واصلاح البنى التحتية ،وحل القضايا المائية بين الدول المتشاطئة لتقليل خطر الجفاف الذي يضرب اهوار البلاد ويضر […]

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