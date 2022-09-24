2022/09/24 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العطا ومسؤول أردني يستعرضان نظام اللامركزية الإدارية الغزي: قريباً إعتماد التصاميم الأساسية لمداخل ذي قار عمان – رند الهاشمي الناصرية – باسم الركابي بحث محافظ بغداد محمد جابر العطا، مع رئيس مجلس محافظة عمان ،ممثل مجالس محافظات المملكة الأردنية الهاشمية أحمد مروان، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطبيق نظام اللامركزية الادارية.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس […]

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