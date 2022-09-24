2022/09/24 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الخاصة تجتاز بتفوّق دورة المظليين في باكستان بغداد – قصي منذر اجتاز أبطال القوات الخاصة العراقية ،دورة المظليين في باكستان بتفوق.وقال بيان مقتضب لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس انه (جرى تكريم القوات المشاركة بالدورة، بتمثال لضبط الدورة وتفوق الكورس العراقي على الآخرين، إذ حاز الفريق خلال مراسم تخرج الدورة على تقدير وثناء الجانب […]

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