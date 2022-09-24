2022/09/24 | 21:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أزيح الستار في إيران، السبت 09/24/2022، عن الطائرة المسيرة التدريبية الجديدة...

ظهرت المقالة إيران تزيح الستار عن طائرة بهروز المسيّرة: تحلق 6 ساعات متواصلة أولاً على المسلة.

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