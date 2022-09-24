2022/09/24 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية يوم السبت تأجيل إطلاق صاروخها الجديد إلى القمر في إطار المهمة التجريبية “أرتيميس 1” بعد أن كان مقررا الثلاثاء المقبل، نظرا لسوء الأحوال الجوية.وتحت تهديد العاصفة الاستوائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناسا” تعلن مجددا إلغاء إطلاق صاروخها الجديد إلى القمر المركز الخبري الوطني.

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