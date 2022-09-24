2022/09/24 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اكد الحرس الثوري الايراني ، اليوم السبت، استمرار عملياته في كردستان العراق.وذكر في بيان / حسب موقع ايران بالعربي / : بدأنا اليوم استهداف مقار التنظيمات الإرهابية المعارضة للثورة الإسلامية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري الايراني يؤكد: عملياتنا في العراق ستستمر المركز الخبري الوطني.

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