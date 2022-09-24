"لا أريد القتال من أجل بوتين".. اعتقال مئات الروس الرافضين لقرار التعبئة

2022/09/24 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الشرطة الروسية، السبت، أكثر من 700 شخص خلال احتجاجات ضد تعبئة جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية.

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