شاهد نقاء الماء في محافظة البصرة (فيديو)

2022/09/24 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرةشكا عدد من المواطنين في محافظة البصرة، اليوم السبت، من وصول ماء الاسالة إليهم ومعه مياه خابطة وكأنها مياه للصرف الصحي.

وقال عدد منهم في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "المياه تصل إلى منازلهم من مصدر المياه الذي يربط مناطقهم بالقبلة".

وتابعوا انهم "ارسلوا مناشدات إلى الجهات المعنية دون أي استجابة تذكر"، متسائلين "هل هكذا هي حقوق ابناء المحافظة".

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