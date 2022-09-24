عدنان حمد: لن أرفض تدريب المنتخب ولن يتحقق أي إنجاز للفريق ولو قاده المدرب مورينيو.. وهذا هو السبب!

2022/09/24 | 21:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدرب العراقي عدنان حمد، اليوم السبت، إن وضع الكرة العراقية مرتبط بالوضع السياسي العام في البلاد، مؤكداً أنه لن يرفض تدريب المنتخب العراقي.

وقال حمد في تصريح متلفز، إن “رئيس الاتحاد العراقي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لم يفاتحه بتدريب المنتخب الوطني العراقي”، مبينا ان “تدريب المنتخب العراقي هو شرف لكل مدرب ولن يرفض تدريب المنتخب كون هذا واجب وطني”.

وأضاف، “في ظل الوضع الحالي للمنتخب لن يحقق انجاز أي مدرب حتى لو قاده المدرب مورينيو”.

وتابع ان “الكرة العراقية داخلة في دوامة، ولا يوجد تخطيط ولا ستراتيجية في العمل”.

واشار الى أن “تطور الكرة العراقية وعودتها لوضعها الحقيقي مرهون بالوضع الحالي للبلد الذي يمر بفوضى وعدم استقرار منذ مدة طويلة”.

وكان حمد قاد منتخب الأردن الى الفوز على منتخب سوريا في البطولة الرباعية ليضرب موعداً مع منتخب سلطنة عمان الذي فاز على منتخب العراق بفارق ركلات الترجيح ، في المباراة الختامية.

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